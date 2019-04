PSG : Le Qatar ne vendra pas le Paris SG... avant 2022

Dans : PSG, Ligue 1.

Le choc provoqué par la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France face à Rennes a un impact considérable autour du club de la capitale, plus personne ne semblant désormais être à l'abri d'un limogeage, y compris le président Nasser Al-Khelaifi. C'est du côté de Doha que l'avenir de tout ce beau monde va se décider, l'Emir du Qatar étant du genre à faire ce qu'il veut, quand il le veut sans en rendre compte à personne. Mais, si le pays gazier pourrait commencer à s'agacer de ce bazar permanent au PSG, l'heure n'est pas encore venue d'envisager un divorce total avec le Paris SG.

Selon Le Parisien, le sujet d'une vente du Paris Saint-Germain par Qatar Sport Investments n'est pas du tout à l'ordre du jour, du moins pour quelques années supplémentaires. « Le Qatar peut-il se retirer du projet ? Non, pas avant sa Coupe du monde en 2022. Le projet PSG est destiné à asseoir sa crédibilité sur la scène du football mondial. Mais, dans cette optique, il ne faudrait pas que cette image de « loser » colle trop longtemps au PSG, et donc au Qatar », explique, ce lundi, Le Parisien. Reste que le Qatar n'a pas investi que dans le Paris Saint-Germain en France, et on voit mal l'Emir prendre le risque de tout plaquer au PSG tout en continuant de lâcher des centaines de millions d'euros dans des projets à Paris et en province.