PSG : Icardi transparent, Paris s’attaque à Ighalo

Dans : PSG.

Le départ d’Edinson Cavani a laissé un énorme vide au PSG, et les prestations fantomatiques de Mauro Icardi sont là pour le rappeler.

Que ce soit face à Saint-Etienne, Lyon ou contre l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions, l’ancien buteur de l’Inter Milan a cruellement déçu. A tel point que selon les informations de L’Equipe, il y a de fortes chances qu’il débute sur le banc contre le Red Bull Leipzig en demi-finale, laissant sa place à Kylian Mbappé en pointe. Assurément, le PSG est dans l’obligation de recruter un avant-centre au mercato afin de chahuter Mauro Icardi. Et dans cette optique, une piste surprenante a été activée en Angleterre, à en croire Foot Mercato.

Le média dévoile que le Paris Saint-Germain a pris la température dans le dossier Odion Ighalo, prêté par le Shanghaï Shenhua à Manchester United jusqu’en janvier 2021. Auteur de cinq buts en dix-huit matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée chez les Red Devils il y a six mois, l’international nigérian présente l’avantage d’être très abordable financièrement. Son salaire est important mais reste correcte pour un club du calibre de Paris, et son indemnité de transfert serait relativement basse. Des premiers échanges ont ainsi eu lieu au cours des dernières heures entre Leonardo et Jean-Willy Ngoma, l’un des représentants de l’avant-centre de Manchester United. Reste maintenant à voir si la formation d’Ole Gunnar Solskjaer sera d’accord pour se séparer de son avant-centre avant l’échéance de son prêt en janvier prochain. Cette piste confirme en tout cas que dans l’esprit de Leonardo, la prolongation de Choupo-Moting n’est pas encore une option viable. Et qu’il faut impérativement un concurrent à Mauro Icardi, bien que Kylian Mbappé puisse également jouer seul en pointe.