PSG : Icardi prié de partir, la raison est colossale

Le PSG cherche à se défaire de Mauro Icardi, et rêve d'un gros transfert cet été. L'idée est de faire de la place pour une superstar : Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

Félicité pour avoir réussi à se faire prêter Mauro Icardi à la fin de l’été 2019, Leonardo a ensuite pris la décision de lever l’option d’achat et de conserver sur le long terme l’attaquant argentin. C’est du moins ce qui semblait se dessiner pour l’ancien finisseur de l’Inter Milan, qui avait pourtant déjà eu du mal à boucler la saison dernière. Désormais, entre sa discrétion sur le terrain, son faible total de buts, et ses blessures à répétition, Mauro Icardi inquiète le PSG. Au point d’en être la victime vedette en attaque l’été prochain ? C’est ce qu’annonce La Repubblica, pour qui les rumeurs envoyant l’Argentin en Série A ne sont pas du tout fantasmagoriques. Le Paris SG cherche bien un point de chute pour le joueur formé à Barcelone, et a discuté à ce sujet avec la Juventus et le Milan AC. Deux clubs qui suivent de près la situation d’Icardi, dont la valeur est toujours la même que l’été précédent, à savoir 50 ME.

Selon le quotidien italien, l’idée du PSG serait bien de récolter des fonds et de faire de la place pour une recrue d’ampleur en attaque. Bien évidemment, les regards se tournent vers deux superstars du football qui demandent en effet une certaine latitude au niveau de la marge salariale. Sans surprise, il s’agit de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, deux joueurs qui pourraient changer d’air cet été en raison de leur situation en club et des mauvais résultats du Barça et de la Juventus en Ligue des Champions. A noter que l’agent et épouse de Mauro Icardi, la célèbre Wanda Nara, serait bien évidemment très favorable à un retour en Italie, où elle préférerait que son couple vive. Paolo Maldini, directeur sportif du Milan AC, lui en aurait déjà touché deux mots, dans une arrivée qui ne manquerait pas de faire parler en Lombardie, puisqu’Icardi a fait les beaux jours de l’Inter Milan, avant de forcer un départ dans un clash qui a marqué les supporters locaux. Pas de quoi trouver le PSG, qui cherche juste à boucler un gros transfert, comme il n’en a pas fait depuis bien longtemps, afin d’améliorer sa situation financière et se permettre une réelle folie cet été.