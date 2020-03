PSG : Icardi et Tuchel, le Bayern prêt à piller Paris !

Dans : PSG.

Le prochain mercato du PSG s'annonce extrêmement mouvementé car au-delà des dossiers Neymar et Mbappé, le club de la capitale va devoir gérer l'avenir de Mauro Icardi.

Prêté avec une option d’achat à 70 ME par l’Inter Milan au Paris Saint-Germain lors du dernier jour du mercato estival de 2019, l’international argentin est dans le flou pour son avenir. Après un début de saison canon, voilà que l’ancien capitaine de l’Inter Milan est remplaçant à Paris, où il passe désormais derrière Edinson Cavani dans la hiérarchie de Thomas Tuchel en attaque. Selon toute vraisemblance, et à moins d’un retournement de situation encore possible, le Paris SG ne lèvera donc pas l’option d’achat de son numéro neuf. Un choix dont souhaitent profiter plusieurs cadors européens…

Récemment, la Juventus Turin a été associée à Mauro Icardi dans l’optique du mercato estival, tout comme l’Inter Milan. Mais à en croire les informations de Tutto Mercato Web, le Bayern Munich est également très intéressé par la possibilité de récupérer Mauro Icardi au mercato. Il faut dire que cela fait plusieurs saisons que le champion d’Allemagne évolue avec un Robert Lewandowski sans aucune concurrence. Il est temps que cela change aux yeux des dirigeants bavarois, lesquels rêvent déjà d'une saine bataille au Bayern Munich entre l’actuel avant-centre du PSG et l’international polonais. Si l’information se confirmait, cela voudrait alors dire que Mauro Icardi pourrait retrouver un certain… Thomas Tuchel au Bayern Munich. Car pour rappel, l’entraîneur de Paris, qui a peu de chances de prolonger l’aventure dans la capitale française au-delà de cette saison, est la priorité de la direction du Bayern Munich pour le poste d’entraîneur la saison prochaine. Il s’agirait, il faut bien le dire, d’un drôle de scénario que personne n’avait vu venir même si cette information demande évidemment confirmation en Allemagne et en France.