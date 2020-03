PSG : Bye-bye Paris au mercato, Icardi a fait son choix

Dans : PSG.

Titulaire indiscutable de Thomas Tuchel au PSG en début de saison, Mauro Icardi a totalement perdu sa place dans le onze de départ parisien depuis quelques semaines.

Mercredi soir, l’attaquant argentin était de nouveau remplaçant pour la réception du Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Les choix de Thomas Tuchel passent de plus en plus mal dans l’entourage de Mauro Icardi, à tel point que selon les informations obtenues par le journaliste italien Nicolo Schira, l’ancien capitaine de l’Inter Milan a d’ores et déjà entériné la décision de quitter le PSG à l’issue de la saison, malgré l’option d’achat à 70 ME dont disposent Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

Pour le spécialiste du mercato italien, Mauro Icardi et Wanda Nara ont pris la décision de rentrer en Italie à l’issue de la saison. Mais du côté de l’Inter Milan, où Mauro Icardi est toujours officiellement sous contrat, on ne souhaite pas conserver un joueur en conflit avec les supporters Dès lors, l’hypothèse de voir Mauro Icardi rebondir à la Juventus Turin est plausible selon le journaliste, qui affirme que l’Inter Milan se contentera d’une vente à 65 ME pour l’homme aux 20 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison au PSG. Reste maintenant à voir si la Juventus Turin s’alignera sur ce tarif, mais également si les dirigeants du Paris Saint-Germain tenteront de convaincre Mauro Icardi de rester dans la capitale française. Car si le départ d’Icardi se confirmait, en plus de celui de Cavani, alors l’attaque du PSG se retrouverait totalement dépeuplée. Et c’est un mercato particulièrement important que Leonardo devrait réaliser dans le secteur offensif afin d’épauler Mbappé, Neymar et Di Maria…