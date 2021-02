PSG : Icardi cambriolé, les voleurs repartent avec 0,4ME

Dans : PSG.

Pendant plusieurs mois, les joueurs du PSG n’avaient plus vraiment de problèmes avec les cambriolages. Mais ces derniers jours, deux Parisiens ont été volés…

Les voleurs sont de retour à Paris ! Alors que les forces de l’ordre avaient réussi à sécuriser les domiciles des joueurs du PSG, suite aux cambriolages d’Eric Choupo-Moting, Thiago Silva ou Daniel Alves entre novembre 2018 et février 2019, la justice va devoir remettre la main à la pâte pour coincer les nouveaux voleurs du PSG. Puisqu’en l’espace de quelques jours, Sergio Rico et Mauro Icardi ont été cambriolés. Le 22 janvier dernier, pendant la victoire du PSG contre Montpellier au Parc des Princes, le gardien espagnol a effectivement perdu 25 000 euros, en liquide, montres et bijoux, au coeur de son duplex de Neuilly-sur-Seine. Un joli petit butin qui n’a rien à voir avec celui dérobé chez Icardi…

Puisque selon L’Equipe, l’attaquant argentin a subi un préjudice de 400 000 euros dans sa maison de Neuilly. En déplacement à Lorient ce week-end, Icardi a effectivement été cambriolé samedi soir. Un vol constaté dimanche matin par les employés de maison du joueur de 27 ans. Lors de ce cambriolage par effraction, les voleurs ont pris des bijoux, des montres et des vêtements de luxe au mari de Wanda Nara. Désormais, l’enquête est entre les mains du parquet de Nanterre, qui « a saisi la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne » pour remonter jusqu’aux cambrioleurs. Alors que des prélèvements d'ADN et d'empreintes ont été réalisés au domicile d’Icardi, l'international argentin sera bientôt entendu par les enquêteurs pour évaluer plus précisément le préjudice subi. Ce qui n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour le PSG à quelques jours du retour de la Ligue des Champions...