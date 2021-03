PSG : Icardi après Ibrahimovic, le Milan AC dévoile son plan

Dans : PSG.

D'après la presse italienne, le Milan AC penserait à Mauro Icardi pour prendre la relève de Zlatan Ibrahimovic.

Au placard sous Thomas Tuchel, Mauro Icardi retrouve du temps de jeu depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Malgré des statistiques loin d'un joueur de son standing (5 buts en 17 matchs) et les critiques parfois sévères des observateurs, l'Argentin dispose encore d'une cote très élevée en Italie. Il faut rappeler que même si son histoire avec l'Inter s'est mal terminée, le natif de Rosario a tout de même inscrit 132 buts en Serie A. Si l'on en croit les informations de Calciomercato, le joueur de 28 ans intéresse fortement le Milan AC ainsi que d'autres cadors du championnat italien.

Icardi pour remplacer Ibrahimovic ?

Actuellement en pleine lutte pour le titre avec son rival et voisin Intériste, le Milan AC est plutôt bien fourni en attaquant avec Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic ou encore Rafael Leão. Pourtant, la situation pourrait très vite changer au mois de juin, puisque les deux premiers cités seront en fin de contrat, et rien n'indique leur présence dans l'effectif l'an prochain. Si le Suédois se sent comme chez lui à Milan et souhaite rester, les dirigeants veulent préparer l'avenir et voient en Mauro Icardi le successeur idéal d'Ibrahimovic à long terme. Toujours selon Calciomercato, les Milanais ne seraient pas seuls sur le dossier puisque la Juventus et l'AS Rome sont également intéressés par l'Argentin.

D'abord prêté par l'Inter, Mauro Icardi appartient depuis juin 2020 officiellement à Paris. S'il se sent bien dans la capitale, le buteur n'a jamais caché son souhait de rejouer un jour en Serie A. Alors que le PSG s'apprête à débourser d'énormes sommes pour les prolongations de Neymar et Mbappé et l'éventuelle arrivée de Lionel Messi, la vente d'Icardi pourrait être une bonne chose pour Leonardo et le club.