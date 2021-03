PSG : Icardi totalement inutile, Riolo est cash

Dans : PSG.

Titularisé à la pointe de l’attaque du PSG contre Bordeaux mercredi soir, Mauro Icardi ne s’est pas véritablement montré à son avantage.

En raison des absences de Neymar, Kean, Mbappé ou encore Di Maria, l’ex-capitaine de l’Inter Milan était censé représenter la menace n°1 de l’attaque du PSG à Bordeaux. Malheureusement pour lui, Mauro Icardi n’a pas véritablement pesé sur la défense aquitaine, se montrant trop peu disponible. Lorsque l’effectif du Paris SG sera au complet et que les échéances cruciales de Ligue des Champions se présenteront, rien ne dit que Mauricio Pochettino fera de Mauro Icardi un titulaire indiscutable. Et cela n’est pas illogique selon Daniel Riolo, lequel se pose de plus en plus de questions au sujet de l’attaquant parisien.

« Le rôle du numéro 9 a beaucoup évolué, mais Icardi, je pensais qu'il pouvait être plus présent, décrocher, être plus actif dans le jeu. Icardi, on se demande ce qu'il est comme profil et à quoi il sert véritablement. Il n'est pas réellement finisseur, il n'est même pas à l'arrivée des actions, ses appels ne sont pas assez tranchants pour qu'on lui donne des ballons. Quel plaisir il prend durant un match ? Il ne voit jamais le ballon » a lâché le journaliste de RMC, assez critique à l’égard d’un attaquant qu’il estimait sans doute plus fort et davantage complet. Reste que Mauro Icardi affiche des statistiques tout-à-fait honorables depuis sa signature au Paris Saint-Germain l’été dernier avec 26 buts inscrits en 50 matchs toutes compétitions confondues. Il faudra toutefois que le natif de Rosario élève son niveau s’il veut avoir la préférence de Mauricio Pochettino dans son duel avec Moise Kean…