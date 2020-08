PSG : Icardi à poil, son réel problème dévoilé

Dans : PSG.

Titulaire contre Saint-Etienne puis face à l’Olympique Lyonnais, Mauro Icardi a traversé les deux matchs comme un fantôme au Stade de France.

Sans réel concurrent depuis le départ d’Edinson Cavani, l’international argentin a affiché une forme assez inquiétante alors que se profile le choc face à l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais pour Mickaël Madar, ancien attaquant du Paris Saint-Germain qui connaît très bien le club francilien mais également ce poste particulier, il n’y a pas réellement de soucis à se faire pour Mauro Icardi. Et pour cause, le consultant estime que c’est en grande partie parce que l’animation offensive autour de lui est défaillante que l’ancien capitaine de l’Inter Milan n’est pas parvenu à briller.

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Mickaël Madar estime que lorsque ses partenaires auront retrouvé un bon niveau physique, Mauro Icardi marquera de nouveau. « Sur les deux derniers matchs, je reste sur ma faim mais pas seulement par rapport à lui. Tous les joueurs manquent de jus, et Icardi est tributaire de ce qui se passe autour de lui. Physiquement il est juste, et comme en plus il n’a pas de ballons, il est un peu à poil. À part Neymar, aucun joueur ne fait la différence. Le problème, c’est que Mbappé joue beaucoup pour Neymar, et Neymar pour Mbappé. Et pour un attaquant, quand tu ne scores pas, moralement, ça devient vite compliqué. Mais je ne me fais pas de souci pour un joueur comme lui. Il va se remettre à marquer » a fait savoir le consultant de Canal Plus, pour qui Mauro Icardi est avant tout un joueur dépendant de l’animation offensive de son équipe.