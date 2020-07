PSG : Ibra Zlatane en Italie, Mbappé bluffé

Dans : PSG.

Deuxième meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain derrière Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic a clairement marqué les esprits au Parc des Princes.

Durant quatre saisons, de son arrivée en provenance du Milan AC jusqu’à son départ pour Manchester United, Zlatan Ibrahimovic a marqué des buts et empilé les trophées comme les perles à Paris. En 180 matchs sous le maillot du PSG, l'international suédois a marqué 156 fois pour remporter onze titres, dont quatre fois la Ligue 1 entre 2013 et 2016. Autant dire que le PSG de Zlatan a brillé. Dommage quand même qu’il n'ait pas pu jouer avec le duo Mbappé - Neymar, débarqué en 2017. Car avec le Français et le Brésilien, l’avant-centre aurait fait encore plus de dégâts. En tout cas, le champion du monde aurait bien voulu porter le même maillot qu’Ibrahimovic. C’est plus ou moins ce qu’il a laissé entendre sur les réseaux sociaux ce jeudi.

« Juste en train de regarder le replay du Milan… Zlatan quel joueur quand même. 38 ans. C’était tout pour moi bonne journée les gars », a tweeté Mbappé, qui constate que Zlatan ne fait pas ses 38 ans, lui qui a marqué un doublé lors de la victoire du Milan AC contre la Sampdoria mercredi (4-1). De retour en Italie depuis le début de l’année 2020, le géant suédois a déjà marqué 10 buts en 19 matchs. Suffisant pour resigner un nouveau contrat dans un grand club européen en vue de la saison prochaine ? Mbappé n'a aucun mal à l'imaginer. Et alors que la rumeur menant Mbappé au Milan AC a enflé ces dernières heures, les tifosis auront souligné que le champion du monde du PSG a un oeil bien aiguisé sur les performances du Milan AC...