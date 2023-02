PSG : Humilié comme jamais, Neymar va se venger

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar a confirmé avoir pris cher après la dernière défaite à Monaco. Enguirlandé comme rarement, le numéro 10 du PSG a pris la parole et se prépare à un énorme match contre le Bayern. Il n'a de toute façon pas le choix, c'est sa dernière chance.

Kylian Mbappé dans le groupe mais très incertain en raison de sa blessure à la cuisse, Lionel Messi également absent la semaine dernière et loin de sa meilleure forme, le PSG a encore besoin d’un grand Neymar pour éviter un fiasco qui fait trembler tout un club avant le match de ce mardi soir face au Bayern Munich. Le Brésilien a parfois su trouver les ressources et le niveau de jeu pour briller au moment où ses partenaires avaient besoin de lui. Mais depuis la fin de la Coupe du monde, l’ancien prodige du FC Santos a disparu des radars. Son carton rouge face à Strasbourg, son pénalty manqué lors du match en Arabie saoudite, et son agacement de ne pas parvenir à faire de différences lors des matchs contre l’OM et Monaco notamment, ont mis en lumière le mauvais visage de Neymar.

Neymar incendié, du jamais vu au PSG

Autant dire qu’il est temps que le Brésilien enfile son costume de super-héros. De toute façon, pour Daniel Riolo, c’est soit un réveil brutal ce mardi soir, soit la fin de l’ère Neymar au PSG, explique le polémiste qui ne fait jamais dans la dentelle. « Il a été mis sous pression, c’est la première fois que Neymar se faisait engueuler à ce point par un dirigeant du PSG. Et Campos lui est vraiment rentré dans la gueule. Et il a répondu. Cela n’avait jamais été fait, il n’a jamais été secoué. Le fait qu’il vienne en conférence de presse à la veille du match, cela rend ce match et le retour dans trois semaine comme les matchs de la dernière chance de Neymar au PSG. Il sait qu’il était sur la sellette et que le club voulait se séparer de lui. Là, personne ne lui avait jamais parlé de ça et il s’est fait rentrer dans la gueule comme jamais par Campos qui a essayé de le câliner tout le mois d’août pour le mettre dans de bonnes dispositions. Là, il vient en conférence, il va sur la pelouse pour faire l’interview canal. J’attends un gros match de Neymar, un match de la dernière chance », a lancé le consultant de RMC, persuadé que si Luis Campos a décidé de lui marcher dessus après la rencontre à Monaco, c’est justement pour lui faire comprendre que le PSG attendait plus de lui.

Un pari risqué mais qui a en tout cas eu des effets assez radicaux, puisqu’en effet, c’est Neymar qui a pris la parole devant les médias ce lundi, à la veille du match face au Bayern Munich. Pour livrer un discours ambitieux et positif sur le PSG et la Ligue des Champions à venir. « J'ai beaucoup de confiance en moi. Depuis que je suis en Europe, j'ai toujours été au top. Je connais mes capacités, mes qualités. Je suis humble en soulignant ces aspects. Demain, c'est un match nucléaire. On y est préparé. On a une très bonne équipe pour faire un super match », a prévenu le numéro 10 parisien, qui a totalement reconnu que la prise de tête avait été épicée avec Luis Campos dans les couloirs du Stade Louis-II ce samedi. Un coup de gueule en forme de dernier recours pour secouer une équipe du Paris SG qui file un mauvais coton depuis la reprise du championnat cet hiver. Le réveil fonctionnera-t-il pour la rencontre face au Bayern Munich ? Neymar a certainement la réponse entre ses pieds.