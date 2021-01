PSG : Hugo Lloris, la menace plane sur Keylor Navas

Dans : PSG.

Véritable leader de Thomas Tuchel dans la capitale, Keylor Navas pourrait être soumis au jugement plus strict de Mauricio Pochettino au PSG.

Depuis plusieurs jours, la rumeur d’un possible transfert d’Hugo Lloris à Paris s’est répandue à travers la presse mondiale. Et pour cause, le capitaine de l’Equipe de France était l’un des principaux patrons du vestiaire de Tottenham durant le mandat de Mauricio Pochettino chez les Spurs. En ce sens, l’entraîneur argentin de 48 ans verrait d’un bon œil le recrutement du gardien formé à l’OGC Nice. Cet hiver, le PSG aura évidemment d’autres priorités comme un dégraissage massif permettant de récupérer entre 30 et 50 ME ainsi que les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé.

La question de la succession de Keylor Navas par Hugo Lloris risque toutefois de se poser dans six mois, selon un constat dressé par le journal Marca. Le média espagnol rappelle à quel point Mauricio Pochettino est attaché à Hugo Lloris, « l’un des cibles de transferts de Mauricio Pochettino au Parc des Princes », est-il écrit. « Mais le Français est-il meilleur que Keylor Navas ? » se demandent les journalistes espagnols. Au vu de la stature de l’ancien madrilène et d’Hugo Lloris, difficile de répondre. Une chose est en revanche certaine : Keylor Navas a tout intérêt à réaliser six mois exceptionnels s’il souhaite balayer tous les doutes à son sujet et ainsi s’assurer une continuité au Paris Saint-Germain la saison prochaine. « Navas doit convaincre le nouvel entraîneur du PSG, qui fera ses débuts sur le banc parisien mercredi » note Marca, sous-entendant très clairement qu’en cas de prestations moyennes ou irrégulières durant les six mois à venir, Keylor Navas sera sous pression et le recrutement d’Hugo Lloris pourrait alors être envisagé…