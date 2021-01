PSG : Lloris à Paris, l'opération se met en place

Dans : PSG.

L’intérêt du PSG pour Hugo Lloris pourrait se concrétiser en vue d’un transfert l’été prochain.

Même Tottenham en est persuadé et c’est pour cela que le club londonien prend les devants. Taulier de l’équipe des Spurs depuis son arrivée en 2012, le champion du monde français n’a pas l’intention de changer de club au mois de janvier. En fin de saison, il pourrait être à l’écoute pour signer un dernier gros contrat à 34 ans, et le PSG a visiblement envie de tenter sa chance avec un international tricolore, ce qui n’est jamais anodin pour Nasser Al-Khelaïfi. La menace semble prise au sérieux à Tottenham, puisque The Sun dévoile que José Mourinho a commencé à travailler sur le nom de deux successeurs d’Hugo Lloris, si ce dernier venait à partir.

Le Spécial One a ciblé Dean Henderson, le jeune portier numéro 2 de Manchester United, et Sam Johnstone, ancien des Red Devils qui s’est révélé avec WBA ces dernières saisons. Deux choix très britanniques qui démontrent que Tottenham prépare l’avenir, et ne s’interdit pas de remplacer Hugo Lloris. Le Niçois possède encore un an et demi de contrat avec Tottenham, et est satisfait des ambitions du club londonien, même s’il ne garnit pas vraiment son palmarès avec les Spurs, puisqu’il n’a conquis aucun trophée à Londres. Une rumeur qui risque de surprendre au sein du PSG, où Keylor Navas est solidement installé, même s’il est bien connu que Leonardo cherche à trouver un gardien plus à son goût, et ne s’interdit pas non plus de changer ses batteries à ce poste pour la saison prochaine.