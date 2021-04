PSG : Haaland ? Paris rêve de son serviteur à Dortmund

Dans : PSG.

Tandis que l’Europe salive devant Erling Haaland, le PSG a une autre cible au Borussia Dortmund en la personne de Jadon Sancho.

Chaque été, le Borussia Dortmund est l’un des grands acteurs du mercato. Ce constat devrait être plus valable que jamais en 2021. Et pour cause, l’actuel cinquième de la Bundesliga risque d’être attaqué de tous les côtés pour les grands talents de son effectif. Sans surprise, Erling Haaland fait chaque jour la Une de la presse européenne en raison de l’intérêt qu’il suscite en Premier League et en Espagne. On le sait, le Real Madrid, Barcelone, Chelsea ou encore Manchester City souhaitent recruter le buteur norvégien représenté par Mino Raiola. Mais à en croire les informations de The Athletic, un autre grand talent du Borussia Dortmund va animer le mercato estival, il s’agit de Jadon Sancho.

Moins en vue ces dernières semaines, le crack anglais est notamment ciblé de longue date par Manchester United. Les Red Devils pourraient de nouveau tenter leur chance au mercato, mais ils devront se battre avec le Paris Saint-Germain. En effet, le média britannique croit savoir que Mauricio Pochettino apprécie le profil de l’ailier du Borussia Dortmund et envisagerait très sérieusement de le recruter, uniquement en cas de départ de Kylian Mbappé. Pour l’heure, on ne sait pas si Leonardo est également à fond sur la piste Jadon Sancho, lui qui est plutôt admiratif de Vinicius Junior, le grand talent brésilien du Real Madrid. Quoi qu’il en soit, l’attaquant anglais du Borussia Dortmund est sur les tablettes du PSG. Il faudra en revanche casser sa tirelire pour le recruter cet été, le BVB n’ayant absolument pas l’intention de se laisser dévaliser à moindre coût. A travers la presse européenne, le tarif de 110 ME a filtré concernant Jadon Sancho, sans que ce prix n’ait évidemment été directement confirmé par la direction du Borussia Dortmund.