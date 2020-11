PSG : Guendouzi à Paris, idéal pour mettre le feu au vestiaire

Dans : PSG.

Formé au PSG, révélé à Lorient avant de devenir une surprenante promesse du côté d’Arsenal, Matteo Guendouzi a connu un début de carrière particulièrement mouvementé.

Après des débuts tonitruants avec le club londonien, il a progressivement perdu de sa superbe sous les ordres de Mikel Arteta. Ecarté en raison de son attitude sur le terrain et son rendement en baisse, le milieu de terrain international espoirs n’a pas réussi à inverser la tendance, et a été poussé vers la sortie. Souvent annoncé proche du PSG, il a finalement rejoint le Hertha Berlin sous forme d’un prêt. Cela semble lui réussir pour le moment, ce qui n’étonnera pas son ancien entraineur à Lorient Mickaël Landreau. Pour l’ex-gardien de but de Nantes, du PSG ou de Lille, la talent de Guendouzi n’est pas à remettre en cause, mais son état d’esprit l’est. Autant dire que s’il venait à avoir le niveau pour signer au Paris SG, comme cela est parfois évoqué, cela risquerait de faire des étincelles.

« Il m’a fait chier, terriblement, il est très compliqué à gérer, il a parfois des comportements au sein d’un collectif qui sont très, très durs. Mais quelque part, c’est ce qu’il est: du volume, il ne lâche rien, c’est un bagarreur. il a un ego surdimensionné, mais il en faut certainement. C’est aussi l’enjeu de sa carrière: comment il va gérer ce qu’il est lui-même pour pouvoir réussir, ou pas, une exceptionnelle carrière, a remarqué Landreau. Je pense qu’il a besoin d’être en pleine lumière, d’être un leader. Il faut qu’il soit capitaine ou vice-capitaine, et il essaiera de tirer le maximum. Parce qu’il est comme ça. Et ça veut dire que ses coéquipiers doivent l’accepter comme il est, parce qu’il est chiant au quotidien. Il est très chiant au quotidien mais à côté de ça, il a du talent », a prévenu Landreau. Le consultant de Canal+ verrait donc plutôt Guendouzi porter une équipe qui va dans son sens, plutôt que se faire une place discrète au sein d’un effectif de stars. Les candidats à sa venue sont prévenus.