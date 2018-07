PSG : Guedes fixe une condition à son départ au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Prêté au FC Valence la saison dernière, Gonçalo Guedes sera-t-il un joueur du Paris Saint-Germain lors de la saison 2018-2019 ?

Pour l’heure, le flou est total autour de l’international portugais. Et pour cause, Thomas Tuchel apprécie son profil et n’est pas totalement favorable à une vente tandis que l’état-major du club ne serait pas contre un départ en échange d’un gros chèque. Ces derniers jours, l’intérêt de Manchester United à l’égard du joueur a été révélé. Mais selon le quotidien espagnol Superdeporte, Gonçalo Guedes veut impérativement défendre les couleurs du FC Valence la saison prochaine.

« Ils me vendent au FC Valence, sinon je reste au Pars Saint-Germain pour rivaliser avec les titulaires » aurait même confié l’international portugais à des membres de son entourage. Autant dire que la situation n’est pas idéale pour le PSG puisque le FC Valence est loin d’être le club le plus offrant pour Gonçalo Guedes. En effet, le club espagnol ne pourra certainement pas monter au-dessus de 40ME. Un chiffre que des clubs comme Manchester United ou l’Atlético, qui étaient intéressés, auraient pu largement dépasser. C’est désormais au champion de France en titre de trancher dans ce dossier qui fait beaucoup réagir depuis plusieurs semaines.