PSG : Guardiola rival inattendu de Leonardo pour Icardi !

Dans : PSG.

Très efficace durant la première partie de saison, Mauro Icardi traverse une période plus délicate depuis le début de l’année 2020 au Paris Saint-Germain.

Toutefois, l’international argentin conserve la confiance de son entraîneur, Thomas Tuchel. « Il sait qu’il y a des phases où les choses sont plus compliquées, c’est comme ça en ce moment, mais il ne va pas arrêter de travailler et d’essayer. Tout le monde va l’aider à s’en sortir et je n'ai aucun doute que ça va arriver » expliquait l’entraîneur du PSG avant le déplacement à Dijon, mercredi en Coupe de France. Visiblement, il n’y a pas que Thomas Tuchel qui est convaincu par les qualités de Mauro Icardi, et cela malgré sa méforme. En effet, à travers l’Europe, l’international argentin est très courtisé. Après la Juventus Turin, c’est Manchester City qui s’intéresse au buteur du PSG selon le site 90min.

A long terme, la formation de Pep Guardiola envisage de recruter Erling Haaland afin d’assurer la succession de Sergio Agüero. Mais si la piste menant à l’attaquant du Borussia Dortmund venait à être trop délicate, alors le plan B de Manchester City se nommerait Mauro Icardi. Selon le média, la pression exercée par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier auprès du PSG pourrait compliquer la signature définitive de Mauro Icardi. Si le transfert du n°9 parisien venait à tomber à l’eau, ce qui serait il faut bien le dire une grosse surprise, alors Manchester City pourrait passer à l’offensive. En interne, Pep Guardiola est convaincu que l’ancien capitaine de l’Inter Milan peut parfaitement s’adapter à son style de jeu, et livrer ainsi une belle bataille avec Gabriel Jesus pour le poste de titulaire. Reste que du côté du Paris SG, on souhaite lever l’option d’achat à 70 ME pour conserver définitivement Mauro Icardi à la fin de la saison. Les espoirs de Manchester City sont donc, à priori, très minces.