PSG : Guardiola défend Neymar et Mbappé

Très critiqués pour leur performance lors du match aller face à Manchester City, Kylian Mbappé et Neymar ont reçu le soutien de Pep Guardiola.

Ce mardi, le PSG jouera probablement le match le plus important de sa saison. Battus 2-1 à l'aller au Parc des Princes, les Parisiens sont condamnés à créer l'exploit lors du match retour contre Manchester City pour espérer connaître la joie d'une finale de Ligue des Champions pour la deuxième saison consécutive. Mais une montagne se dresse face à eux, tant les Skyblues sont impressionnants cette saison. Comme si la mission n'était pas assez difficile, le PSG pourrait bien jouer sans Kylian Mbappé, touché à la cuisse et absent de l'entraînement. À l'heure actuelle, l'attaquant est incertain pour le match de mardi soir. Alors véritable incertitude ou coup de bluff ? Pep Guardiola a sa petite idée, qu'il a dévoilé lors de la conférence de presse d'avant-match. « Je m’attends à ce qu’il joue. Il va jouer, j’en suis convaincu. Je suis content qu‘il joue. Pour le monde du football et ce match, j’espère qu’il va jouer » a pronostiqué le Catalan.

Guardiola défend Neymar et Mbappé

Lors du match aller, Kylian Mbappé et Neymar ont été dangereux pendant 45 minutes. Puis, à l'image de leur équipe, les deux stars ont totalement disparu de la circulation en seconde période. En plus de leur performance, c'est leur attitude qui a beaucoup fait parler. Jean-Michel Larqué n'a d'ailleurs pas manqué de leur glisser un petit tacle. Pep Guardiola ne semble pas être du même avis puisqu'il estime que les deux joueurs ont réalisé un grand match. « À mon avis ils ont bien joué, en première période ils étaient exceptionnels. Vous voulez les juger car ils ont perdu ? Ils vont bien jouer mardi et selon moi ils ont bien joué à l’aller. On va essayer de les faire déjouer » a déclaré le coach des Citizens. Si Neymar et Mbappé ont réalisé un bon match à l'aller, ils devront en faire un exceptionnel pour espérer renverser Manchester City, qui a remporté tous ses matchs à domicile cette saison en Ligue des Champions.