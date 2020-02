PSG : Neymar est prévenu, il va « souffrir » à Dortmund !

Dans : PSG.

Préservé depuis le match contre Montpellier au début du mois de février, Neymar est de retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Dortmund.

Touché aux côtes, le Brésilien a raté les matchs contre Nantes, Lyon, Dijon et Amiens. Mais il est bel et bien opérationnel pour le match que tout Paris attend, face au Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Totalement remis de sa blessure, Neymar est à 100 %. Toutefois, il souffrira assurément d’un manque de rythme selon le docteur Fabrice Bryand, ancien médecin de l'équipe de France. Un constat également valable pour Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe ou encore Juan Bernat, tous blessés ces dernières semaines et qui n’ont pas eu la possibilité d’enchaîner les matchs.

« Ils vont souffrir d'un manque de rythme. L'intensité, c'est ce qui revient en dernier. Match amical, rencontre de Ligue 1, Ligue des champions, qu'importe, il faut bien recommencer un jour » analyse l’ancien médecin de l’Equipe de France dans les colonnes du Parisien, avant de conclure. « Quand on est prêt, on est prêt. Évidemment, l'idéal est de reprendre sur un autre match que la Coupe d'Europe mais les enjeux font qu'ils reviennent à ce moment-là. Ils ne sont pas arrêtés six mois, suite à une rupture du ligament croisé du genou par exemple. Ils reviennent plus vite que vous et moi parce qu'ils sont bien entraînés. Ils ne sont pas déconditionnés. Ils sont supra physiologiques. Il s'agit d'êtres d'exception dans ce domaine ». S’ils risquent de souffrir, Neymar and co devraient donc être en mesure de tenir le rythme d’un match de Ligue des Champions. Espérons simplement qu’il n’y aura pas de mauvaise surprise pour le PSG le jour J…