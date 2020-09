PSG : Griezmann à Paris, il ne vaut même pas Di Maria

Dans : PSG.

Officiellement, Antoine Griezmann est ravi de voir Lionel Messi rester au FC Barcelone, alors que le numéro 10 du Barça avait annoncé sa volonté de partir.

Au fond de lui-même, l’attaquant français se dit qu’un coup de balai et le départ de la superstar argentine aurait certainement renouvelé l’attaque et fait évoluer son statut, lui qui marche sur les pieds de Messi depuis sa signature, et ne trouve pas sa place en Catalogne. Au point d’envisager un départ ? Ce n’est pas prévu un an après son arrivée, Griezmann ayant envie de se donner une deuxième chance, mais son moral en berne joue sur ses performances, à l’image de ses prestations avec les Bleus. Un changement d’air et une arrivée à Paris pourraient ainsi avoir du sens. Pas pour Pierre Ménès, catégorique sur le fait que le champion du monde 2018, malgré son talent, n’apporterait pas grand chose au PSG.

« Antoine ne peut pas continuer comme ça et enchaîner une deuxième saison aussi poussive parce qu'on le voit, ça se ressent sur ses prestations en équipe de France. Est-ce que je le vois au PSG ? Non ! D'abord, à la place de qui ? Griezmann est-il supérieur à Neymar ? À Di Maria ? Cela reste à prouver et surtout, je le dis et je le répète depuis longtemps, Griezmann-Mbappé, ça ne marche pas. Et c'est quand même plus de la faute de Griezmann que Mbappé juste pour une question de position sur le terrain. C'est Griezmann qui est à la mène et Mbappé à qui on demande d'être dans la profondeur et marquer des buts. L'entente dépend avant tout de Griezmann que de Mbappé et sur 10 ballons touchés par Griezmann, il y en a 1 pour Mbappé et ce n’est jamais un ballon décisif. C'est un vrai problème », a confié le consultant de Canal+ dans son Pierrot Face Cam. Pas mieux que Di Maria et incompatible avec Mbappé, Griezmann n’entre clairement pas dans les plan du PSG.