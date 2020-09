Mercato : Griezmann imite Messi, il reste au Barça !

Dans : Liga.

Après une saison médiocre au FC Barcelone, Antoine Griezmann aurait été ciblé par des équipes de Premier League. Une version des faits qui n'est pas jugée sérieuse au Barça.

C’est une évidence, Antoine Griezmann n’a pas réellement brillé pour sa première année sous le maillot du FC Barcelone, l’attaquant français ne semblant pas réellement trouver sa place au sein d’une formation qui s’est perdue elle aussi. Et avant même l’incroyable feuilleton Lionel Messi, des rumeurs ont évoqué un possible départ du champion du monde lors de ce mercato, Antoine Griezmann étant visiblement très touché par sa situation au Barça. Un spleen qui pourrait même avoir déteint sur les performances de Grizi avec l’équipe de France comme on l’a constaté samedi soir contre la Suède. C’est dans ce climat que la presse anglaise a annoncé que trois clubs de Premier League seraient déjà sur le dossier Antoine Griezmann avec le désir de faire signer l’attaquant tricolore dès ce mercato estival 2020. Une exfiltration qui aurait été validée par le clan français.

Mais ce lundi, le Mundo Deportivo balaie toutes ces rumeurs et annonce que le FC Barcelone et Antoine Griezmann n’ont pas l’intention de divorcer d’ici le 5 octobre, date de la fin du marché estival des transferts. « Antoine Griezmann n'a pas l'intention de quitter le Barça cet été. Malgré certaines rumeurs, le joueur français reste concentré sur l'idée de connaître une bonne saison à Barcelone. Cela nous a été confirmé par des sources autour du champion du monde, lesquelles assurent que son objectif n'est autre que de réussir au Barça . L'attaquant français, désormais concentré sur son équipe nationale, s'est entretenu avec Ronald Koeman avant de se rendre en France. L'entraîneur néerlandais lui a donné un maximum de confiance et a souligné qu'il serait un joueur important dans l'équipe (...) A partir de mercredi, Griezmann retrouvera le Barça afin de travailler sous la direction de Ronald Koeman et préparer ainsi la nouvelle saison. L'attaquant, arrivé l'été dernier, veut démarrer fort sous les ordres du coach néerlandais et être un joueur important et décisif afin de remporter des titres avec le Barça », explique Fernando Polo, directeur adjoint du quotidien sportif barcelonais.