PSG : Gérer Neymar et Mbappé, Tuchel mérite une médaille

Les entraîneurs se succèdent au Paris Saint-Germain et pour l’heure, ils rencontrent tous les mêmes difficultés à imposer leurs idées de jeu.

Ces dernières années, Unai Emery et Thomas Tuchel ont renoncé à leurs principes de jeu au PSG. Il faut dire qu’il n’est pas simple d’imposer ses principes à des stars planétaires comme Neymar ou encore Kylian Mbappé. Consultant et ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen a évoqué le sujet sur l’antenne de RMC. Et pour le chroniqueur de l’After Foot, le véritable problème du Paris Saint-Germain est peut-être de compter deux joueurs aussi importants au sein de son effectif, quand Barcelone fait de Messi son unique star ou quand la Juventus Turin a clairement donné les clés du camion à Cristiano Ronaldo. Il s’explique…

« Que l’entraîneur au PSG ait du mal à mettre ses idées en place, ce n’est pas la première fois. Ces coachs se sont heurtés au statut de certains joueurs et cela s’est accentué avec les arrivées de Neymar et Mbappé. Pour un entraîneur, c’est difficile d’avoir les deux pour l’équilibre de l’équipe. C’est une question d’équilibre : si tu donnes les clés du camion à Neymar, l’autre va faire la gueule. C’est vrai aussi que quand tu possèdes un joueur comme Neymar, un joueur aussi extraordinaire, c’est difficile de l’enfermer dans un schéma tactique. C’est pour cela que, dans ce cas-là, il vaudrait mieux en avoir qu’un. Que toute l’équipe travaille uniquement pour ce joueur. Mais quand tu as deux joueurs avec cette aura, c’est très compliqué » a fait savoir Jérôme Rothen, pour qui il pourrait être bénéfique de sacrifier l’une des deux stars du Paris Saint-Germain afin de favoriser le jeu collectif de l’équipe et aider l’entraîneur à mettre en place un véritable projet de jeu. Reste que le Qatar ne l’entendra sans doute pas de cette oreille…