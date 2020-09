PSG : Mbappé Ballon d'Or, Neymar devra l'accepter

Dans : PSG.

Aucun Ballon d'Or ne sera attribué cette saison, mais pour les années à venir Kylian Mbappé est évidemment un joueur capable de décrocher la timbale. Pour Nicolas Anelka, il n'y a pas photo.

Alors que la fin d’année se profile, les amateurs de Ballon d’Or savent qu’ils devront faire une croix sur ce classement toujours attendu pour savoir qui a été le meilleur footballeur de l’année. Mais le coronavirus a poussé les organisateurs à annuler l’édition 2020, ce qui n’a pas été du goût de certains supporters, notamment du Bayern Munich, qui voyaient bien un des leurs remporter le Ballon d’Or 2020. En attendant, les cartes sont redistribuées pour 2021 et même si on ne sait pas ce que l’avenir réserve, Nicolas Anelka est lui convaincu que Kylian Mbappé est un candidat pour ce trophée, que ce soit l’an prochain ou les saisons suivantes. En marge d’une opération avec le club de Tourcoing, l’ancien attaquant international a reconnu qu’il était épaté par le champion du monde et qu’il était évident que Kylian Mbappé était plus taillé pour le Ballon d’Or que son coéquipier du PSG, Neymar.

Et Nicolas Anelka de dire tout le bien qu’il pense de Kylian Mbappé. « Le modèle de l’attaquant moderne ? Je vais dire Kykian Mbappé. Il est très rapide, très intelligent, très technique. Il a les qualités pour faire de grandes choses. Il l'a déjà prouvé maintes et maintes fois et il le montre à chaque match. Neymar, c'est très fort aussi. Il y a les plus vieux qui sont connus et reconnus, comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais pour moi, en tout cas, c'est Mbappé qui est vraiment l'image du prototype de l'attaquant avec toutes les qualités requises pour être un futur Ballon d'or », a annoncé, sur RMC, Nicolas Anelka. Kylian Mbappé appréciera ce compliment.