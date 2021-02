PSG : Neymar prolonge, Rothen se paie les rageux

Dans : PSG.

A moins d’un improbable retournement de situation, Neymar va prolonger son contrat de quatre années supplémentaires au PSG.

Débarqué dans la capitale française en juillet 2017, l’international brésilien n’a pas connu que des moments roses à Paris. Entre les polémiques extra-sportives et les blessures à répétition, Neymar a eu son lot de critiques, parfois méritées, au PSG. Mais depuis plusieurs mois, l’ancien Barcelonais est de nouveau irréprochable sur le terrain, ce qui a convaincu Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo de lui offrir une prolongation de quatre ans aux mêmes conditions salariales. Une excellente nouvelle selon Jérôme Rothen, grand défenseur de Neymar et qui voit en cette prolongation un très bon signe pour la croissance du Paris SG.

« Quatre ans ce n'est pas rien. Ce n'est pas anodin quand tu resignes un contrat d'une longue durée quand tu t'appelles Neymar. Cela veut dire que tu donnes quasiment la fin de ta carrière au PSG. Après, bien sûr qu'il peut continuer après 33 ans, on est d'accord, mais en gros ses meilleures années elles sont là et il les aura passées à Paris. C'est un signe important envoyé par le club, par le joueur et son entourage. Je parle en termes d'âge, c'est entre 25 et 33 ans que tu es plus mature, que tu as l'expérience, physiquement normalement tu es au top. Je vois cela comme un signe encourageant pour le club. Il l'a déjà, même si c'est de la com, mais je vois qu'il s'est approprié ce club, il est heureux au PSG et il a envie de faire avancer ce club. Après il va y avoir des mauvaises langues, mais elles oublient que Neymar est un joueur incroyable et qu'un joueur comme lui sur le marché aujourd'hui je suis sûr qu'un président peut craquer et sortir son portefeuille. C'est important la marque qu'il envoie au Paris Saint-Germain » a commenté le consultant de RMC, ravi de voir Neymar s’inscrire dans la durée en France.