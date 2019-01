PSG : Frenkie De Jong à Paris, une précision de taille arrive d'Angleterre

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Convoité par de nombreux gros clubs, Frenkie De Jong sera clairement l'un des dossiers chauds du prochain mercato estival, le jeune international néerlandais n'ayant pas l'intention de quitter l'Ajax Amsterdam dès ce mois de janvier. Mais si ces derniers temps on évoquait surtout un duel entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, avec parfois l'avantage au PSG et le jour suivant au Barça, il semble qu'un troisième gros club s'intéresse à Frenkie De Jong. Et cette équipe, même si elle n'a pas totalement les moyens financiers du Paris SG et de Barcelone, peut proposer un vrai beau challenge au joueur néerlandais.

Ce dimanche, le Sunday Express affirme en effet que Tottenham a bougé dans le dossier de Frenkie de Jong. « Les Spurs sont en contact avec l’agent de Frenkie De Jong, Ali Dursun, et lui ont fait savoir qu’ils étaient prêts à répondre à l’offre du PSG pour ce jeune joueur de 21 ans. Et ce raid estival sur l’Ajax Amsterdam sera probablement financé par la vente d’Eriksen, avec qui Tottenham a du mal à se mettre d’accord sur un nouveau contrat et qui est dans le collimateur du Real Madrid », précise le tabloïd anglais, qui estime que la formation entraînée par Mauricio Pochettino a les moyens de ses ambitions sur cette éventuelle signature du milieu de terrain de l'Ajax.