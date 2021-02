PSG : Lionel Messi, l'astuce Beckham pour aider Paris ?

Dans : PSG.

Pour assumer le salaire XXL de Lionel Messi, le PSG pourrait se servir d'une tactique déjà utilisée par le passé pour recruter David Beckham.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux joueurs du PSG lancent des appels du pied à Lionel Messi. Après Angel Di Maria, c'est Neymar qui multiplie les déclarations, clamant son envie de rejouer avec son ami comme lors de leurs plus belles heures au Barça. En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin va pouvoir négocier avec les clubs qui souhaitent l'enrôler. Même si la Pulga a déclaré attendre la fin de saison par respect pour Barcelone, on se doute bien que des discussions existent entre lui et les deux principaux clubs susceptibles de l'attirer : Manchester City et le Paris Saint-Germain. Seulement voilà, même si un trio Neymar - Mbappé - Messi fait rêver sur le papier, le contexte économique actuel rend les choses compliquées, comme l'a récemment expliqué Daniel Riolo. Pour pouvoir finaliser ce dossier, le PSG devra se montrer malin, car le risque est grand de ne pas pouvoir passer entre les fourches caudines du fair-play financier.

D'après les informations de France Football, le Paris Saint-Germain pourrait utiliser la même technique qu'avec David Beckham, lorsque le Spice Boy avait rejoint pour six mois le PSG à l'occasion du mercato d'hiver 2013. Afin de financer le salaire de la star anglaise, Nasser Al-Khelaifi avait trouvé une solution qui avait permis d'éviter les soucis. « Il faudrait faire comme avec David Beckham. A l'époque, il avait été payé à travers des fondations, expliquant ne quasi rien toucher pour jouer. Quelques années plus tard, les Qataris ont investi dans son club à Miami. Ça pourrait fonctionner » explique Pierre Rondeau, économiste du sport, qui pense qu'en contournant l'obstacle de cette manière, le PSG et Lionel Messi peuvent s'entendre sans franchir les limites fixées par l'UEFA.