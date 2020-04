PSG : Faites pas vos radins, les salariés en appellent aux stars !

Dans : PSG.

Mardi soir, Ander Herrera affirmait dans une interview accordée à Canal+ que les joueurs du PSG n’étaient pas réticents à l’idée de baisser leur salaire durant la crise.

« Je pense que nous devons être sensibles à la situation mondiale. On doit être sensible à la situation de tous les clubs. Nous devons donner du temps au club pour travailler et récupérer de l’argent, nous devons être sensibles à la situation du football mondial. Tous les joueurs du PSG pensent la même chose. Je ne sais pas exactement quelle sera la baisse du salaire, ce sont les capitaines qui vont parler avec le club. Mais la situation va être facile à régler » expliquait notamment l’Espagnol, pour qui la baisse des salaires n’allait pas réellement poser de problème au sein du vestiaire parisien.

Toutefois, les choses n’avancent pas très vite dans la pratique puisque selon les informations du journal L’Equipe, il n’y a toujours aucun accord entre la direction du PSG et le représentant des joueurs, à savoir Thiago Silva. Et cela commence à sérieusement agacer les salariés du Paris Saint-Germain, lesquels constatent que de nombreux clubs européens (Juventus, Real Madrid, Barcelone) ont d’ores et déjà entériné des accords pour la baisse du salaire des joueurs, ce qui permet aux salariés plus modestes de conserver l’intégralité de leurs salaires. « On attend de voir ce qu’ils vont faire même si c’est déjà tard » souffle un salarié du PSG. « Et sur ce point, on regarde ce qui a été fait par les grands clubs européens avec lesquels on compare ». En interne, les salariés du PSG verraient d’un bon œil que les coéquipiers de Neymar et de Mbappé fassent ainsi un effort qui bénéficierait aux employés ou au personnel soignant des hôpitaux de Paris.