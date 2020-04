PSG : Herrera règle le problème de la baisse des salaires, c'est facile

Dans : PSG.

La crise sanitaire qui touche actuellement la France a bien évidemment des conséquences économiques terribles pour l’ensemble des clubs de Ligue 1.

Personne n’est épargné, pas même le Paris Saint-Germain, club aux ressources financières pourtant bien au-dessus de la moyenne. C’est pourquoi une baisse massive des salaires est à l’étude du côté de la capitale. Au début du mois d’avril, le journal L’Equipe dévoilait que Thiago Silva, capitaine et représentant des joueurs dans ce dossier, négociait cette baisse de salaire directement avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi mais qu’il n’y avait pas le moindre accord. Visiblement, les choses ont avancé dans le bon sens puisque selon Ander Herrera, interrogé à ce sujet par Canal Plus, tous les joueurs du PSG ont donné leur feu vert pour baisser considérablement leur salaire durant la pandémie de coronavirus.

« Je pense que nous devons être sensibles à la situation mondiale. On doit être sensible à la situation de tous les clubs. Nous avons déjà parlé avec Leonardo à ce sujet. Nous avons un accord avec le groupe Accor mais tous les hôtels sont fermés, c’est pareil pour Nike puisque tous les magasins sont fermés. Le club ne peut pas vendre les tickets pour les matchs, les maillots, etc. Nous devons donner du temps au club pour travailler et récupérer de l’argent, nous devons être sensibles à la situation du football mondial. Tous les joueurs du PSG pensent la même chose. Je ne sais pas exactement quelle sera la baisse du salaire, ce sont les capitaines qui vont parler avec le club. Mais la situation va être facile à régler car tout le monde pense pareil dans le vestiaire » a expliqué l’ancien milieu de terrain de Manchester United, dont les propos sont pleins de bon sens. Une sagesse qui sera assurément appréciée chez les supporters du Paris Saint-Germain…