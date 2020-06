PSG : Et si Cavani restait à Paris ? Pierre Ménès a un doute

Dans : PSG.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani va quitter le club de la capitale à l’issue de la saison.

En fin de contrat, l’international uruguayen va voguer vers d’autres cieux la saison prochaine. Mais en attendant de connaître sa future destination, le Paris SG doit préparer un avenant à son contrat afin de lui permettre de terminer la saison, et notamment la campagne 2019-2020 de Ligue des Champions. Toutefois, Pierre Ménès se pose quelques questions à ce sujet. Sur le plateau du Canal Football Club, le consultant de la chaîne cryptée s’est notamment demandé comment le PSG allait bien pouvoir acter le départ d’Edinson Cavani en août prochain, si jamais l’Uruguayen venait à faire remporter la Ligue des Champions au PSG avec des buts en finale ? Un scénario de science-fiction qui poserait quand même un sacré cas de conscience aux dirigeants franciliens.

« Cavani est une légende du PSG mais il faut reconnaître que sur les deux dernières années, c’était quand même moins ça. Il marquait moins de buts, il avait beaucoup de blessures… C’est une décision assez logique. Maintenant, j’ai envie d’analyser le mercato du PSG dans sa globalité, avec six joueurs qui vont partir. Kouassi qui a refusé de signer, Kurzawa, Meunier, Thiago Silva, Choupo-Moting et Cavani. Donc ça veut dire qu’il va falloir recruter. La question est maintenant de savoir si tous ces joueurs vont porter le maillot du PSG en Ligue des Champions en août. Si ce n’est pas le cas, ça fait quand même six joueurs en moins, ça fait beaucoup. Imaginons que Cavani et Thiago Silva prolongent de deux mois, que le PSG gagne la Ligue des Champions, que Cavani marque en finale de Ligue des Champions, comment ils le font partir après ? » a commenté Pierre Ménès, pour qui il ne sera pas si facile que cela de larguer Edinson Cavani et Thiago Silva en cas de victoire finale en Ligue des Champions.