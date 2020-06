PSG : Le remplaçant de Cavani est trouvé, il a 18 ans

Dans : PSG.

Dans un entretien accordé au JDD, Leonardo a confirmé le départ d’Edinson Cavani, tout en indiquant que le mercato du PSG ne serait pas « bling-bling ».

Autant dire qu’il y a donc peu de chances pour que le Paris Saint-Germain casse sa tirelire afin de remplacer le meilleur buteur de son historie. Il faut dire qu’avec Mauro Icardi et Kylian Mbappé, le champion de France en titre compte déjà deux joueurs capables de jouer à la pointe de l’attaque. Mais le départ de Cavani, additionné à celui de Choupo-Moting, laisse tout de même un vide. A en croire les informations du Parisien, le PSG a l’intention de piocher dans son centre de formation afin de combler ce trou puisque le média francilien indique qu’Arnaud Kalimuendo devrait profiter du remaniement de l’effectif parisien la saison prochaine pour entrer dans la rotation du groupe professionnel.

Paris refuse de prêter Kalimuendo

Du haut de ses 18 ans, l’attaquant a terminé la saison en fanfare avant le confinement avec un doublé et un quadruplé lors des matchs contre Lyon en Gambardella puis face à Chartres en championnat U19. « Il a montré sur les compétitions internationales de sa catégorie d'âge qu'il avait largement le niveau, voire qu'il figurait dans le haut du panier. Il a beaucoup progressé dans l'activité loin du but et dans son adresse, en témoignent ses buts à la Coupe du monde des moins de 17 ans (NDLR : 5 en 6 apparitions). Il peut avoir du temps de jeu. Dans un autre contexte que le PSG, il pourrait avoir plus de minutes de jeu, mais à Paris, c'est plus délicat. La saison prochaine, il peut profiter de la multiplicité des compétitions et grappiller des minutes » indique à son sujet Jean-Claude Giuntini, sélectionneur des U19 de l’Equipe de France. Une vision des choses que partage le Paris Saint-Germain puisque le quotidien francilien affirme que Leonardo n’a aucunement l’intention de prêter cet attaquant trapu d’1m78. La tendance est plus que jamais à ce qu’il intègre à temps plein l’effectif pro cet été et possiblement dès la reprise du 22 juin prochain. Une belle promotion pour celui qui pourrait être le choix n°3 de Thomas Tuchel en attaque derrière Kylian Mbappé et Mauro Icardi…