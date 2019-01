PSG : Enorme coup de théâtre, Tuchel refuse Acosta et Mendes

Dans : PSG, Mercato.

Incroyable fin de mercato pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait renoncer à faire venir les renforts offensifs de dernière minute contactés dans la journée.

Ce jeudi, les dirigeants parisiens ont avancé sur les dossiers Luciano Acosta et Thiago Mendes, trouvant même un accord quasiment total pour faire venir le milieu offensif de DC United pour un peu moins de 10 ME. Le joueur a traversé l’Atlantique, et selon Le 10 Sport, ce serait pour rien. En effet, bien qu’ayant demandé un joueur dans ce secteur de jeu pour combler l’absence longue durée de Neymar, Thomas Tuchel aurait mis son véto au recrutement de l’Argentin comme du Lillois Thiago Mendes.

L’entraineur allemand ne serait pas satisfait avec le profil des recrues, et a fait comprendre qu’il préférait récupérer Adrien Rabiot dans son groupe plutôt que de faire venir un joueur par défaut. Un message qui ferait donc capoter un ou deux transferts dans ces derniers instants, et prouverait que le bras de fer entre Antero Henrique et Thomas Tuchel pèse bien sur l’actualité parisienne en cette fin de mercato. Si cela devait se confirmer, cela laisserait clairement un goût d'inachevé dans la bouche des supporters parisiens, qui pensaient tout de même voir leur club se renforcer lors de cette dernière journée.