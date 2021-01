PSG : Ecoeuré par les critiques, Neymar voulait prendre sa retraite

Dans : PSG.

Peu épargné par les critiques tout au long de sa carrière, y compris dans son pays natal, le Brésilien Neymar a parfois eu du mal à accepter ces commentaires négatifs. A tel point que l’attaquant du Paris Saint-Germain a déjà envisagé de raccrocher les crampons.

De par son jeu et sa personnalité, Neymar ne fera sans doute jamais l’unanimité dans le monde du football. Certains adorent sa créativité et se fichent de son comportement, notamment en dehors des terrains. Quand d’autres l’accusent de manquer de respect à ses adversaires et de professionnalisme dans sa vie privée. On se souvient par exemple des nombreuses critiques subies pendant et après le Mondial 2018 durant lequel ses simulations avaient amusé le monde entier. Et c’est peut-être à cette période que l’international brésilien, lassé et affecté par les commentaires, a sérieusement envisagé de prendre sa retraite.

« Je ne perdrai jamais la passion du football, mais j'ai eu des moments où je voulais arrêter de jouer, a reconnu l’attaquant du Paris Saint-Germain dans un entretien accordé à Gaffer. Une fois, je suis arrivé au point de me demander pourquoi je devrais continuer à jouer s'ils n'aiment pas ça. J'avais l'habitude de rentrer chez moi impétueux et ensuite je me souvenais de tout ce que j'avais fait pour arriver jusqu'ici. L'amour que j'ai pour le football et toutes ces choses m'a calmé et m'a ramené à la réalité. » Depuis, le joueur le plus cher de l’histoire a appris à relativiser et semble parfois prendre un malin plaisir à provoquer ses détracteurs.