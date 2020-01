PSG : Du racisme en Ligue 1, Mbappé promet un acte inédit

Dans : PSG.

Dans un entretien accordé à la presse italienne, Kylian Mbappé a évoqué le thème du racisme dans les stades de football. Pour lutter contre ce phénomène, l’attaquant du Paris Saint-Germain propose une mesure radicale et collective.

Pour une fois, Kylian Mbappé a dû répondre à des questions différentes. Souvent interrogé sur ses ambitions personnelles, son avenir ou ses statistiques, l’attaquant du Paris Saint-Germain a cette fois évoqué un thème inhabituel dans sa communication. Les journalistes La Gazzetta dello Sport l’ont en effet lancé sur le racisme dans les stades de football, un phénomène malheureusement toujours d’actualité. En tant que Français d’origines camerounaises et algériennes, l’ancien Monégasque se sent forcément concerné. Et aimerait que tous ses coéquipiers et adversaires montrent leur implication par un acte fort.

« Je suis d'accord pour quitter le terrain si tout le monde le fait, noirs et blancs, a confié l’international tricolore au journal italien. Si quelqu'un ne sort pas, cela veut dire qu'il accepte quelque chose d'inacceptable. Cela suffit maintenant avec les "si" et les "mais". Il ne faut pas attendre que le problème frappe à votre porte pour le résoudre. Il faut aussi se demander si tout le nécessaire a été fait hors des stades pour résoudre le problème du racisme dans les stades. » Rappelons que la Ligue de Football Professionnel avait mené une campagne anti-racisme lors de la 20e journée de championnat.