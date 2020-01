L1 : La LFP lance son film contre le racisme dans les stades

Dans : Ligue 1.

Lors de la 20e journée de Ligue 1 et de Ligue 2, la Ligue de Football Professionnel va mettre l’accent sur sa campagne contre les discriminations. Et plus particulièrement le racisme dans les stades.

Après le fiasco de la lutte contre l’homophobie en début de saison, la Ligue de Football Professionnel revient à la charge. Cette fois, l’instance française, qui se bat toujours contre toutes les discriminations dans les stades, s’attaque plus particulièrement au racisme. En effet, la 20e journée de Ligue 1 et de Ligue 2 sera l’occasion pour les clubs professionnels de relayer un message fort : « Au foot, la seule couleur qui compte, c’est celle de son équipe ». L’objectif est évidemment de sensibiliser les spectateurs à travers ce slogan, mais aussi grâce à un film d’animation de 30 secondes qui mettra en scène des supporters de toutes origines. Une initiative applaudie par Nathalie Boy de la Tour.

« Grâce à son exposition médiatique, le football permet de toucher une grande partie des Français, a confié la présidente de la LFP. En réaffirmant sa détermination à lutter contre le racisme, le football professionnel français s’inscrit dans une dynamique initiée depuis plusieurs années et accélérée avec la mise en place du plan stratégique de la LFP en avril 2017. Nous complétons les actions de sensibilisation menées dans les clubs tout au long de la saison avec ce clip qui a pour objectif de toucher un très large public sur les réseaux sociaux et dans les stades. »