PSG : Matheus Cunha, l'idée brésilienne de Leonardo ?

Dans : PSG.

Attaquant du Hertha Berlin, Matheus Cunha pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain lors du mercato d'été.

Transféré le 31 janvier dernier du RB Leipzig au Hertha Berlin pour 18ME, Matheus Cunha pourrait franchir une grosse étape dans sa carrière si les rumeurs relayées par RMC se confirment dans les prochaines semaines. Le média affirme en effet que l’attaquant international brésilien U23 intéresse le Paris Saint-Germain, où Leonardo est déterminé à renforcer le secteur offensif après le départ déjà officiel d’Edinson Cavani et celui à venir d’Eric Choupo-Moting. Décidé à ne pas investir une montagne d’argent pour recruter celui qui sera d’abord là pour apporter une solution supplémentaire à Thomas Tuchel. Cependant, si le PSG veut réellement recruter Matheus Cunha, il lui faudra sortir tout de même un gros chèque, la concurrence n’étant pas en reste dans ce dossier.

En effet, depuis qu’il a rejoint l’Allemagne, après un passage en Suisse, Matheus Cunha a confirmé ses qualités. Et le Paris Saint-Germain n’est donc pas le seul club à penser au joueur de 21 ans du Hertha Berlin. Et cela sera d’autant moins facile que le club allemand, où évoluera Lucas Tousart, n’a pas besoin d’argent, et peut garder encore un peu plus longtemps l’attaquant brésilien qui a encore quatre ans de contrat. D'autant plus qu'une convocation avec la Seleçao pourrait faire grimper de manière vertigineuse de Matheus Cunha, et justement son nom revient avec insistance dans la presse brésilienne.