PSG ‍: Donnarumma tend un piège grossier au Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après un dimanche de fête avec ses coéquipiers du PSG, Gianluigi Donnarumma va retrouver l'équipe d'Italie. Son avenir à Paris n'est pas clair, même si ce suspense est probablement causé par l'appétit salarial de Gigio Donnarumma.

Le gardien de but italien du Paris Saint-Germain a été l'un des héros de la victoire des champions de France en Ligue des champions. Même si sa finale a été tranquille face à des attaquants de l'Inter totalement muselés, l'apport de Gianluigi Donnarumma dans le parcours européens du club de la capitale a été énorme, notamment face aux adversaires anglais (Liverpool, Aston Villa et Arsenal). L'accueil du Parc des Princes pour le portier transalpin a été énorme dimanche soir, mais une fois que cela est dit, la réalité est là et l'avenir parisien du portier de 26 ans est entièrement flou.

Gianluigi Donnarumma est, en effet, entré dans sa dernière année de contrat avec le PSG et que son départ libre dans un an n'est pas une option envisagée par Nasser Al-Khelaifi. Des négociations sont annoncées depuis des mois, mais rien ne se concrétise. C'est dans ce climat que depuis quelques jours, l'intérêt de Naples pour le gardien de but du Paris SG est évoqué. Un départ qui pourrait n'être qu'un leurre utilisé par le clan Donnarumma.

Naples crie à la fake news pour Donnarumma

Ce lundi, au surlendemain du triomphe du PSG en Ligue des champions, la RAI affirme que les champions d'Italie n'ont pas du tout l'intention de faire signer Gianluigi Donnarumma lors du prochain mercato. Journaliste pour le média italien, Ciro Venerato, révèle que du côté de Naples, Aurelio de Laurentiis qualifie ces rumeurs de « fake news ». Alors pourquoi et comment cette rumeur est sortie ? A en croire L'Equipe, il ne faut pas chercher très loin, puisque cela serait un dernier coup de pression mis par l'entourage de Gianluigi Donnarumma afin de faire céder le Paris Saint-Germain face aux exigences salariales de l'ancien joueur de l'AC Milan arrivé libre au PSG en 2021. Et lorsque le gardien de but italien a confié samedi après la victoire face à l'Inter qu'il n'avait aucune idée sur son avenir, cela était le dernier atout utilisé pour faire plier Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos.

Face à ces exigences de Gianluigi Donnarumma, qui gagne 12,7 millions d'euros par au PSG, les dirigeants parisiens laissent eux entendre que Lucas Chevalier, le jeune prodige de Lille, est sur leur liste. A voir qui va gagner ce bras de fer, mais ce qui est certain c'est que les deux camps vont vite devoir s'entendre, car dans deux semaines, le Paris Saint-Germain tentera d'arracher le Mondial des Clubs. Et on voit mal les champions d'Europe s'embarquer dans cette compétition avec un gardien de but qui n'est pas certain de rester.