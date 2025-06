PSG ‍: Donnarumma confirme ses doutes, son départ imminent ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de son titre européen décroché avec le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a reconnu que son avenir au PSG n'était pas acquis. Naples est dans l'ombre.

Héroïque contre Liverpool, Arsenal et Aston Villa, Gianluigi Donnarumma a passé une soirée plutôt tranquille samedi lors de la finale contre l'Inter. La domination du PSG a été totale, et le gardien italien a fini sur une clean sheet. Mais, dans la foulée de ce triomphe parisien, Donnarumma a été interrogé sur son avenir dans la capitale, car il arrive à un an de la fin de son contrat et partira cet été s'il ne prolonge pas dans les prochains jours. Sans langue de bois, l'ancien portier de l'AC Milan a reconnu que rien n'était décidé à ce jour. « Si je vais continuer au PSG ? Je ne le sais pas, je ne le sais pas, on verra dans les prochains jours. Maintenant, je vais rejoindre l’équipe d’Italie. Je dois me concentrer sur ces deux matchs », a répondu Gianluigi Donnarumma à un journaliste de Sky Sports Italia. Et selon la presse italienne, ce n'est pas anodin.

Donnarumma, dernier match avec le PSG ?

Car du côté de Napoli, Aurélio de Laurentiis veut se construire une très grosse équipe et il semble avoir convaincu Antonio Conte de rester pour mener l'aventure. Outre Kevin de Bruyne, attendu d'ici à la semaine prochaine à Naples, le président des champions d'Italie souhaite recruter Gianluigi Donnarumma. Ce dimanche, Giacomo Iacobellis, journaliste pour Tuttomercatoweb, explique que dans la foulée de la possible signature de Gianluigi Donnarumma au Napoli, Alex Meret, l'actuel titulaire au Napoli, devrait rejoindre l'AC Milan pour remplacer Mike Maignan. Le gardien de but de l'équipe de France n'a toujours pas décidé de quoi son avenir sera fait et les Rossoneri se préparent à tout.

En passe de rejoindre sa sélection, après la fête organisée ce dimanche à Paris, Gianluigi Donnarumma va laisser le soin à ses agents de tenter de trouver un accord avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais, ces négociations sont annoncées depuis des mois sans que cela se concrétise, malgré les énormes matchs faits par le gardien italien de 26 ans en Ligue des champions. Si certains supporters parisiens pensent que tout va s'arranger et que cela coince sur le plan salarial, Donnarumma pourrait aussi être tenté par un nouveau challenge à Naples ou ailleurs.