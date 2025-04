PSG ‍: Donnarumma prolongé, c'est un héros

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sans un grand Gianluigi Donnarumma, le PSG aurait probablement vécu un désastre mardi soir contre Aston Villa. Comme à Liverpool, Le gardien de but italien a été décisif alors que son avenir se négocie.

Le scénario du quart de finale retour de Ligue des champions entre l'équipe d'Unai Emery et celle de Luis Enrique a été l'un des plus incroyables de ces dernières saisons, même si pour une fois cela s'est très bien terminé pour le Paris Saint-Germain. Et c'est très clairement à Gianluigi Donnarumma, dont certains supporters voulaient qu'il parte, que les champions de France le doivent. Balloté dans l'ouragan qui avait permis à Aston Villa de repasser devant au score (3-2), le gardien de but italien du PSG a repoussé les nombreux assauts des anglais, et on pense notamment à son duel gagné face à Asensio (70e), lequel aurait pu jouer un sale tour à son ancien coéquipier. Ce mercredi, Donnarumma a la meilleure note des joueurs parisiens avec un 8 dans L'Equipe, et un 8,8 dans Le Parisien. De quoi évidemment relancer les questions sur l'avenir de Gigio. D'autant qu'Achraf Hakimi a clairement mis les pieds dans le plat.

Le PSG prié de vite prolonger le contrat de Donnarumma

Tandis que les négociations entre les représentants de Gianluigi Donnarumma et les dirigeants du PSG s'éternisent depuis des mois pour qu'il prolonge un contrat qui s'achève dans un an, l'international marocain a profité de cette nouvelle masterclass du gardien italien pour lancer un message à Nasser Al-Khelaifi. « On sait le gardien qu’on a, c’est l’un des meilleurs. Beaucoup de gens doutent de lui, mais nous non. On sait que c’est l’un des meilleurs gardiens du monde, on est heureux qu’il soit au PSG et on souhaite qu’il reste avec nous le plus longtemps possible. Il a énormément aidé l’équipe », a confié Achraf Hakimi dans les couloirs de Villa Park. Et le latéral du Paris Saint-Germain n'est pas le seul à réclamer que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos finalisent rapidement ce dossier pour éviter que Donnarumma parte dès le prochain mercato.

Sur RMC, Daniel Riolo, qui n'avait pourtant pas été tendre certaines fois envers l'ancien gardien de l'AC Milan, reconnait que par deux fois, à savoir à Liverpool et contre Aston Villa, Gianluigi Donnarumma a été tout simplement héroïque. « II a quand même lui aussi fait partie de la bande des losers qui étaient défaillants dans les grands moments. Mais là, le fait qu’il soit à ce point solide et affiche cette solidité, c’est un message plutôt positif. Tu peux compter sur lui », a reconnu le journaliste de l'After Foot. Il ne reste plus au Paris Saint-Germain qu'à rapidement finaliser la prolongation de l'international italien, même si finalement Donnarumma semble se sublimer en étant sous la pression de ne pas encore connaître son avenir au PSG ou ailleurs, au moment où son nom circule du côté du Bayern Munich pour remplacer Manuel Neuer.