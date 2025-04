LdC ‍: Le PSG passe après une grande frayeur

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, quart de finale retour

Villa Park (Birmingham)

Aston Villa – PSG 3-2 (aller 1-3)

Buts : Tielemans (34e), McGinn (55e), Konsa (57e) pour Aston Villa ; Hakimi (11e), Mendes (27e) pour le PSG

Bousculé par Aston Villa, le PSG a été battu 3-2. Un résultat suffisant pour se qualifier mais, sans un grand Donnarumma, la catastrophe était possible.

Avec deux buts d'avance et surtout une prestation convaincante à l'aller, le PSG débarquait confiant à Birmingham. Néanmoins, les Villans n'étaient plus aussi frileux qu'à Paris. Ils mettaient une forte pression sur le but parisien avec un pressing de tous les instants. Le PSG subissait mais le PSG frappait en premier. Sur un superbe contre lancé par Barcola, Martinez relâchait le centre de l'ancien lyonnais et Hakimi concluait. Après un arrêt solide de Donnarumma devant Pau Torres (19e), le PSG doublait la mise sur un nouveau contre grâce à Nuno Mendes. Avec 4 buts d'avance sur les deux matchs, les Parisiens s'étaient rendu le match facile. Mais, Aston Villa ne lâchait rien.

QUEL CHEF D'ŒUVRE COLLECTIF DU PSG ! 🥵



Nuno Mendes est à la conclusion d'une contre-attaque magnifique et fait le break pour Paris 🫨#AVLPSG | #UCL pic.twitter.com/BZfs8JrCyi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2025

Tielemans réduisait le score avec l'aide de Pacho pour laisser son équipe à 1-2 au repos. Après la mi-temps, le PSG buvait la tasse. Aston Villa se livrait à 100% devant et était récompensé. D'une belle frappe flottante, McGinn égalisait. Deux minutes plus tard, Konsa donnait l'avantage aux Villans et les remettait à un but au score cumulé. Tielemans était proche d'inscrire le quatrième but de la tête mais Donnarumma réussissait un plongeon salvateur (59e). L'Italien gagnait aussi un duel face à Asensio (70e). Peu à peu, malgré plusieurs entrants, Aston Villa baissait de pied. Paris tenait pour perdre finalement 3-2, de quoi gagner 5-4 sur les deux matchs. Le PSG attend Arsenal ou le Real en demi-finale.