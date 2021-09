PSG : Donnarumma incendié, il coûte un but

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Préféré à Keylor Navas dans les buts du PSG face à l’OL dimanche soir, Gianluigi Donnarumma a encaissé un but évitable.

Grâce au but victorieux de Mauro Icardi dans le temps additionnel, l’atmosphère est toujours sereine au Paris Saint-Germain. Mais face à Lyon dimanche soir, tout n’a pas été rose. De toute évidence, les hommes de Mauricio Pochettino devront être plus solides défensivement lors des grosses affiches de Ligue des Champions. Un constat valable à titre collectif mais également à titre individuel pour certains joueurs. C’est notamment le cas de Gianluigi Donnarumma, qui ne doit jamais encaisser un tel but au premier poteau selon Rolland Courbis. Dans le podcast « After Paris » de RMC, l’ancien entraîneur du MHSC a tapé sur le gardien de la sélection italienne, coupable d’une véritable erreur sur le but lyonnais inscrit par Lucas Paqueta selon lui.

Donnarumma coupable sur le but de Paqueta ?

« Il y a un joueur du PSG qui m’a déçu contre Lyon et Dieu sait que c’est à un poste très délicat, c’est Gianluigi Donnarumma. Pour moi, un gardien de très haut niveau ne prend pas le but marqué par Paqueta. Tu demanderas à un gaucher, mais Paqueta ne peut frapper que là. Croiser sa frappe, d’où il est, c’est impossible. Evidemment, ce n’est pas une boulette avec un but qu’il se prend entre les jambes. Mais entre les jambes ou entre lui et le premier poteau, c’est pour moi aussi grave. Peut-être que son manque de temps de jeu explique cela mais on va s’emmerder la vie toute la saison avec ça alors que la gestion de ces deux gardiens devrait être plus simple. Il faut faire attention de ne pas transformer Navas et Donnarumma en deux gardiens moyens » a lancé Rolland Courbis, pas fan des méthodes de Mauricio Pochettino au PSG ou encore de Jorge Sampaoli à l’OM, lesquels ont décidé de mettre en concurrence deux gardiens cette saison.