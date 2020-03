PSG : Dolberg plus fort qu’Icardi, Pierre Ménès provoque Paris

Dans : PSG.

Samedi soir, l’OGC Nice s’est offert le derby de la Côte d’Azur contre Monaco (2-1) grâce à un doublé de son excellent attaquant Kasper Dolberg.

Assurément, le Gym ne s’est pas trompé en misant 20 ME sur l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam le 29 août dernier. Avec déjà 10 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, dans une équipe assez régulière, le Danois s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants du championnat. A tel point que selon Pierre Ménès, Kasper Dolberg n’a rien à envier à un certain Mauro Icardi, qui totalise 12 buts en Ligue 1 dans une équipe ultra-dominatrice, à savoir le Paris Saint-Germain.

« Dolberg fait-il moins qu’Icardi au PSG ? Vous avez quatre heures » a posté le journaliste de Canal Plus sur Twitter avant de s’attarder davantage sur le cas du buteur danois sur son blog. « Nice a remporté le derby de la Côte d’Azur en battant Monaco au bout du temps additionnel grâce à un but d’une remarquable finesse signé Dolberg, qui avait déjà égalisé auparavant d’une déviation de la tête, répondant à l’ouverture du score monégasque signée Ben Yedder lors d’une première période que les joueurs de Moreno avaient dominée. Les Niçois sont revenus avec de meilleures intentions après le repos mais ils ne sont pas malheureux avec ce succès arraché en fin de match, les Monégasques ayant touché deux fois la barre, par Jovetic et Golovine. Trois points qu’ils doivent en grande partie à leur attaquant danois, dont j’aimerais voir s’il ferait moins bien qu’Icardi au PSG ». Voilà une question qui ne manquera pas d’alimenter les conversations des supporters de Paris et de Nice. Sans aucun doute, les fans du Gym n’échangeraient en rien leur buteur danois contre Mauro Icardi s’ils en avaient la possibilité…