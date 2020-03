L1 : Dolberg adopté, il crucifie Monaco dans le derby

Dans : Ligue 1.

Dans le seul match du haut de tableau de ce multiplex, Nice s’est imposé sur le fil face à Monaco (2-1).

Un match mouvementé au cours duquel Ben Yedder, intenable, semblait monter la voie de la victoire aux siens. Mais progressivement, Nice est revenu dans la course et avec un doublé, dont un dernier but à la 93e minute, Kasper Dolberg a marqué les esprits. Résultat, Nice revient au chaud à la 6e place, et peut encore croire à l’Europe. Coup d’arrêt confirmé pour Monaco, qui reste sur trois matchs sans victoire.

Dans la lutte pour le maintien, Toulouse continue de plonger avec une défaite 2-1 à Dijon. Le DFCO prend trois points précieux pour s’éloigner de la zone rouge. D’autant plus que Nîmes n’a pas tenu le nul à Metz, avec une tête victorieuse de Boye en fin de rencontre (2-1). Enfin, Brest sent aussi le danger se rapprocher après sa défaite chez une formation de Reims qui s’impose 1-0 et se faufile en cinquième position. Enfin, Angers a dominé Nantes dans le derby, avec un Bobichon buteur et passeur pour le SCO.