PSG : Des latéraux indignes, Paris vise Digne

Depuis plusieurs années, les latéraux sont la cible des critiques au Paris Saint-Germain. Un constat qui vaut encore en cette saison 2020-2021.

Sur le côté, Alessandro Florenzi a un profil très offensif et a parfois eu quelques difficultés défensivement. A gauche, c’est tout ou rien avec un Layvin Kurzawa plutôt bon en attaque mais régulièrement dépassé en défense, tout l’inverse d’Abdou Diallo. A en croire les informations obtenues par Fichajes.net, le Paris Saint-Germain pourrait bien profiter du prochain mercato estival pour se mettre en quête d’un latéral gauche, notamment en cas de départ de Layvin Kurzawa. L’international tricolore a la cote en Espagne et en Angleterre et si une offre concrète arrive sur le bureau de Leonardo, alors le directeur sportif du PSG ne retiendra pas celui dont l’irrégularité l’empêche d’être un titulaire incontournable.

Bakker et Kurzawa ne seront pas retenus

C’est ainsi que selon les informations du média espagnol, le Paris Saint-Germain envisage de faire revenir un certain Lucas Digne, qui brille en Premier League sous les couleurs d’Everton. Systématiquement appelé par Didier Deschamps en Equipe de France, celui qui a également porté les couleurs du LOSC serait un joueur apprécié par Mauricio Pochettino, qui souhaite pouvoir compter sur des latéraux très à l’aise techniquement, ce qui est le cas de Lucas Digne. Pour l’heure, aucun chiffre n’a filtré sur les exigences d’Everton. Mais nul doute que du côté de Carlo Ancelotti, on fera le maximum pour convaincre Lucas Digne de rester à Everton. Enfin, le PSG devra impérativement dégraisser à ce poste avant d’envisager de formuler une offre pour l’international tricolore. Car outre Layvin Kurzawa et Abdou Diallo, le PSG peut compter sur Bakker mais également Juan Bernat, dont le retour de blessure se précise. Pour rappel, l’Espagnol avait été victime d’une rupture des ligaments croisés au tout début de la saison et pourrait revenir avant le terme du championnat.