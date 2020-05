PSG : Des coques en or à Paris, Al-Khelaïfi rouge de colère !

Dans : PSG.

Ce mardi matin, la société iDesignGold annonçait un partenariat avec le PSG pour la distribution de coques de téléphone en or 24 carats à l’occasion du titre de champion de France.

La société publiait notamment des photos avec Kylian Mbappé, Neymar ou encore Thiago Silva, qui laissait penser qu’il y avait effectivement un accord entre le PSG et iDesignGold. Mais en vérité, il n’en est rien selon le Paris Saint-Germain, qui a réagi à cette histoire sur RMC. Le club de la capitale dénonce une information mensongère et menace très clairement la société spécialisée dans la téléphonie de luxe d’une attaque en justice pour utilisation d’image.

« Le Paris Saint-Germain n’est d’aucune manière associé à la société Idesign Gold. Cette société usurpe notre nom pour se faire de la publicité, en faisant croire que nous aurions eu recours à ses services pour produire des coques de téléphone en or aux joueurs du Paris Saint-Germain. Cette information est totalement fausse et mensongère et illustre des pratiques étrangères aux valeurs portées par le Paris Saint-Germain. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires afin que la société Idesign Gold cesse d’utiliser l’image et les attributs officiels du Paris Saint-Germain » explique le club de la capitale. Autant dire que du côté de Nasser Al-Khelaïfi, on ne plaisante absolument pas avec l’image du PSG et avec les fake-news concernant directement le club de la capitale. Pour le dirigeant qatari, il est tout simplement hors de question de renvoyer une image bling-bling d’un club offrant à ses joueurs des coques de téléphone en or 24 carras durant cette crise sanitaire impactant financièrement des millions de Français. Un constat d'autant plus valable que les joueurs du PSG n'ont pour l'instant pas trouvé d'accord avec leur direction au sujet de la baisse des salaires...