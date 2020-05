PSG : Encore des cadeaux en or 24 carats pour Neymar et Mbappé

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain n’a pas pu dignement fêter son 9e titre de champion de France en raison de l’arrêt brutal de la saison.

Même au retour des compétitions, cela sera difficile en raison de l’interdiction de rassemblement encore en vigueur pour plusieurs semaines au minimum. En attendant, les joueurs du PSG vont bien évidemment toucher les primes et bonus compris dans leurs contrats. Et le club de la capitale va même offrir un petit supplément de gala avec, pour chacun des champions, un téléphone spécialement conçu et personnalisé par la société IdesignGold. La marque, qui a déjà fourni des objets de ce type à certains joueurs parisiens, va cette fois-ci faire éditer des coques en or 24 carats, avec le nom et numéro de chaque joueur, et l’édition Champion de France 2020 pour la différencier des autres. Neymar, Kylian Mbappé ou Choupo-Moting avaient déjà ce type de modèle qui peut se vendre, pour les modèles plus travaillés et téléphones inclus, jusqu’à 5.000 euros.

Cette fois-ci, ce sont quasiment 30 modèles qui seront édités pour l’occasion, et risquent de briller dans la nuit. Ces modèles seront ensuite disponibles à la vente, en édition limitée bien évidemment, pour provoquer un engouement comme cela avait été le cas la saison dernière en Angleterre. En effet, après leur titre en Ligue des champions, les joueurs de Liverpool avaient eux aussi eu droit à ce traitement de faveur, ce qui avait permis de mettre « en lumière » cette entreprise spécialisée dans le flashy.