PSG ‍: Dembélé Ballon d’Or, Luis Enrique a trouvé plus fort

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La course au Ballon d'Or, Luis Enrique a bien été obligé de se prêter au jeu. Mais l'entraineur du PSG ne va pas changer son discours sur la force collective de son équipe.

En pleine préparation du deuxième match de poule de Coupe du monde des clubs, Luis Enrique a été inévitablement interrogé sur la course au Ballon d’Or. Avec sa victoire en Ligue des Champions, le PSG a bluffé tous les suiveurs du football et seul le talent de Lamine Yamal peut se mettre en travers la route du sacre d’un joueur parisien. Ousmane Dembélé est régulièrement cité parmi les candidats à la récompense suprême, mais l’attaquant français, diminué par des pépins physiques, a un peu marqué le coup sur la fin de saison. Mais surtout, il est victime d’une équipe collective, où les joueurs décisifs peuvent être Achraf Hakimi aussi bien que Vitinha, Fabian Ruiz ou Désiré Doué selon les matchs. Du talent dilué qui peut coûter cher à l’ancien du FC Barcelone et du Borussia Dortmund notamment.

Luis Enrique cite 7 joueurs

Ce n’est pas cela qui va déranger Luis Enrique. L’entraineur espagnol a confié qu’il misait sur Dembélé pour une victoire finale au Ballon d’Or, mais que ce que son équipe offrait valait 1000 fois mieux qu’une récompense individuelle. A ses yeux, le jeu collectif proposé par ses joueurs n’a pas d’équivalent. « Je l'ai déjà dit, mon favori est Ousmane Dembélé mais tout ce qu'il y a autour ne m'intéresse pas. Beaucoup de joueurs pourraient l'avoir, Vitinha, Hakimi, Fabian Ruiz, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes... Je crois beaucoup plus en ce que représente notre équipe, à la force du collectif, et c'est ce qui est beau à transmettre aux jeunes. C'est un sport d'équipe et ça se juge par des paramètres collectifs », a livré Luis Enrique, qui se prête donc au jeu du Ballon d’Or, mais préfère largement savourer les succès collectifs de son équipe.

Un sentiment certainement partagés par les fans parisiens. Si ces derniers militent pour voir un joueur de leur équipe soulever le trophée à l’automne à Paris, cela restera au second plan par rapport à la qualité de jeu de leur équipe et l’admiration qu’elles suscite après son sacre à Munich.