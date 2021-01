PSG : Deli Alli à Paris, un puzzle impossible à finir

Dans : PSG.

Désiré par Mauricio Pochettino, Dele Alli serait pourtant encore loin de Paris selon la presse anglaise.

Considéré comme un grand espoir du football anglais et comme un cadre de Tottenham au cours des dernières années, Dele Alli est au placard depuis qu'un certain Portugais s'est assis sur le banc des Spurs. Cette saison, le milieu de terrain n'a connu qu'une seule titularisation en Premier League. Une situation dont rêve de profiter Mauricio Pochettino, qui connaît parfaitement le joueur, et qui voit en lui un renfort de poids pour le Paris Saint-Germain. Si un transfert semble compliqué, l'idée d'un prêt avec option d'achat revient avec insistance depuis plusieurs jours. Du côté de José Mourinho, la tendance est claire : il n'est absolument pas opposé à un départ du joueur, bien au contraire. Toutefois, la décision finale ne reviendrait pas au Special One, malheureusement pour Paris.

En effet, selon les informations du DailyMail, c'est Daniel Levy, le président du club, qui aura le dernier mot concernant ce transfert. Cette information est loin d'être une bonne nouvelle pour le PSG, tant le dirigeant londonien est réputé pour sa fermeté en terme de négociations. Autre élément qui pourrait contrarier la venue d'Alli à Paris, c'est la récente blessure d'Harry Kane, touché à la cheville lors de la rencontre face à Liverpool. Si malgré l'absence de son buteur, José Mourinho privilégiera d'autres options plutôt que Dele Alli, Daniel Levy pourrait lui décider de conserver l'international anglais, préférant jouer la sûreté en cas de nouvelles blessures. Tant de complications qui rendent la venue de l'Anglais au PSG de plus en plus compliqué, alors que le dossier était proche de se conclure il y a quelques jours.