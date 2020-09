PSG : Dele Alli va signer, la spéciale Leonardo se prépare

Dans : PSG.

Depuis plusieurs jours, le nom de Dele Alli revient avec de plus en plus d'insistance du côté du Paris Saint-Germain…

Véritable taulier de Tottenham sous Mauricio Pochettino, l’international anglais de 24 ans est plus en difficulté depuis la prise de fonctions de José Mourinho. Remplaçant face à Southampton ce week-end, Dele Alli n’exclut pas un départ, à un an de l’Euro 2021. A la recherche d’un milieu de terrain défensif et d’un attaquant, le Paris Saint-Germain est très intéressé par le profil de Dele Alli, dont la polyvalence peut aussi bien lui permettre de jouer devant la défense que dans une position de meneur de jeu. Et si Sky Sports indiquait plus tôt dans la journée qu’un départ de Dele Alli semblait encore utopique, le son de cloche est nettement différent du côté du Telegraph.

Dele Alli prêté, le PSG très confiant

Le média croit savoir que le Paris Saint-Germain affiche une confiance totale à l’idée d’obtenir le prêt avec option d’achat de l’international britannique d’ici la fin du mercato. Ce deal conviendrait à tout le monde puisque Dele Alli souhaite partir et que Tottenham n’a aucunement l’intention de le vendre à un concurrent direct en Premier League. Reste toutefois à voir si les Spurs, qui affichaient une nette préférence pour un transfert sec, accepteront l’idée d’un prêt avec option d’achat. Surtout, il sera intéressant de voir si le Paris SG et Tottenham parviendront à trouver un accord sur le montant de cette option d’achat. Dans le week-end, la presse britannique faisait savoir que la valeur marchande de la star de Tottenham était évaluée à environ 65 ME. Une somme colossale, même pour le Paris Saint-Germain, au vu de la conjoncture actuelle…