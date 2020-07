PSG : Dégoûté de rater l’Atalanta, Meunier regrette

Dans : PSG.

Parti en fin de contrat, Thomas Meunier n’a pas trouvé d’accord pour terminer la saison avec le Paris Saint-Germain. Le latéral droit va donc manquer un rendez-vous qui lui tenait à coeur.

On ne reverra plus Thomas Meunier sous le maillot du Paris Saint-Germain. Comme pressenti, le Belge n’a pas reçu de nouvelle proposition pour prolonger sur la durée son contrat qui expirait fin juin. Le latéral droit de 28 ans s’est donc engagé librement avec le Borussia Dortmund pour les quatre prochaines années. Tout en gardant la possibilité de terminer la saison avec le champion de France. En effet, la direction francilienne souhaitait au moins le prolonger jusqu’en août afin qu’il dispute les finales des coupes nationales et le « Final 8 » de la Ligue des Champions à Lisbonne.

Mais les deux parties n’ont pas trouvé d’accord et Meunier manquera notamment le quart de finale contre l’Atalanta Bergame de son compatriote Timothy Castagne, déçu de ne pas affronter l’ancien Parisien. « Dis finalement on va se louper alors ? », a demandé le latéral droit de l’actuel troisième de Serie A sur Twitter. « Avec tristesse... », lui a répondu la recrue du Borussia Dortmund, qui regrette son absence pour ce grand rendez-vous européen. Les supporters parisiens risquent de trouver ça amusant dans la mesure où Meunier a lui-même fait capoter les discussions. Pour rappel, ce dernier réclamait une augmentation de salaire au Paris Saint-Germain. Pendant que son nouveau club exigeait une indemnité au club de la capitale.