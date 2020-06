PSG : Meunier se moque une dernière fois d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Après avoir démenti pendant des mois sa future signature à Dortmund et avoir surtout fait savoir qu’il rêvait de prolonger à Paris, Thomas Meunier a refusé de prolonger au PSG pour y terminer la saison, et s’est engagé avec le Borussia dès la fin du mois de juin.

Libre de tout contrat, le Belge en avait parfaitement le droit et n’a pas hésité à en profiter pour signer un contrat longue durée. Le club allemand a même laissé la porte ouverte à un prêt pour que le Paris SG puisse terminer la saison avec son latéral droit titulaire. Cela ne va pas de se faire pour plusieurs raisons. Mais l’une d’entre elles risque d’achever la relation déjà délicate entre Meunier et les supporters parisiens. En effet, pour terminer la saison et disputer les quelques matchs prévus sur les deux prochains mois, l’ancien de Bruges réclamait un salaire… rehaussé. C’est ce que révèle RMC.

« En cas d’accord avec le Borussia, Paris devra aussi s’entendre avec le latéral droit concernant son salaire. Les dirigeants parisiens souhaiteraient rester sur les mêmes bases salariales que pour cette saison 2019-2020. Meunier, lui, ne reviendra que s’il touche plus que le salaire mensuel qu’il percevait cette année au PSG. Il aimerait bénéficier d’une belle rallonge », a assuré la radio sportive, pour qui Meunier n’est pas prêt à continuer deux mois aux mêmes conditions salariales. La goutte d’eau qui fait déborder le vase pour Nasser Al-Khelaïfi, qui n’était de toute façon pas chaud pour solliciter le Diable Rouge étant donnée son attitude des derniers mois, comme l’histoire du carton à Dortmund ou son double discours sur sa prolongation de contrat.